2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası
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2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası

2021 UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda erkekler kategorisi sıralama yarışları tamamlandı.

Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Pentatlon Dünya Şampiyonası'nda erkekler kategorisi sıralama yarışları tamamlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tokyo Olimpiyatları'na puan veren 2021 yılının son organizasyonunda Türkiye'yi Arda Selçuk, Buğra Ünal, Dora Nusretoğlu ve Canberk Hulusi Ekin temsil etti.

Şampiyonada milli sporcu Dora Nusretoğlu 1026, Canberk Hulusi Ekin 1008, Arda Selçuk ise 1004 puan ile tamamladı.

Milli sporculardan Buğra Ünal ise laser run etabında yaşadığı bir sorun nedeniyle yarışı bırakmak zorunda kaldı ve toplam 559 puan aldı.

Böylece organizasyonda finale kalamayan İpek Akşin, Sıdal Aslan, Yaren Nur Polat, Arda Selçuk, Buğra Ünal, Canberk Hulusi Ekin ve Dora Nusretoğlu'nun olimpiyatlara gidebilme şansı kalmadı.

UIPM Pentatlon Dünya Şampiyonası yarın kadınlar kategorisinde yapılacak final müsabakalarıyla devam edecek.

Kadınlar kategorisi finallerinde ise Türkiye'yi İlke Özyüksel temsil edecek. İlke Özyüksel finalde sıralamadaki yerini koruması halinde, Tokyo'ya bu kategoride kota alan ilk ve tek sporcu olacak.

Organizasyonun son günü olan 14 Haziran'da da milli sporcular Buğra Ünal ile İpek Akşin karışık bayrak yarışlarında mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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