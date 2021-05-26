2021 UEFA kupası finali nerede, hangi ülkede yapılıyor, hangi statta? 2021 UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi ülkede yapıldı?

Bugün 26 Mayıs Çarşamba UEFA Avrupa Ligi final maçı oynanıyor. Finalde Villarreal ve Manchester United karşılaşıyor. Peki, final maçı nerede oynanıyor? 2021 UEFA kupası final maçı hangi ülkede yapılıyor?