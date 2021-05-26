2021 UEFA kupası finali nerede, hangi ülkede yapılıyor, hangi statta? 2021 UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi ülkede yapıldı?
Bugün 26 Mayıs Çarşamba UEFA Avrupa Ligi final maçı oynanıyor. Finalde Villarreal ve Manchester United karşılaşıyor. Peki, final maçı nerede oynanıyor? 2021 UEFA kupası final maçı hangi ülkede yapılıyor?
UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi ülkede ve hangi statta oynanıyor merak ediliyor. Peki, 2021 UEFA kupası finali nerede, hangi ülkede yapılıyor, hangi statta? 2021 UEFA Avrupa Ligi final maçı hangi ülkede yapıldı? Detaylar yazımızda.
2021 UEFA AVRUPA LİGİ HANGİ ÜLKEDE OYNANIYOR? HANGİ STATTA?
2021 UEFA Avrupa Ligi Finali, 2020-21 UEFA Avrupa Ligi kazananını belirlemek amacıyla 26 Mayıs 2021 tarihinde Polonya'nın Gdansk şehrindeki PGE Arena Gdansk oynanacak organizasyonun 49. finalidir. Avrupa Ligi ismiyle ise oynanan 12. final maçıdır.
Final maçı oynanıldığı yer : PGE Arena Gdansk, Gdansk, Polonya
UEFA AVRUPA LİGİ ŞAMPİYONU HANGİ TAKIM OLDU?
Villarreal - Manchester United arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi final maçı 1-1 eşitlikle devam ediyor. Maç böyle sonuçlanırsa uzatmaya gidecek. Eğer uzatmalar da eşitlikle biterse penaltı atışlarıyla şampiyon belli olacak.
MAÇIN GOLLERİNİ KİM ATTI?
Maç 1-1 devam ediyor. Goller aşağıdaki gibidir.
Villarreal'in golleri:
29. dakika : Gerard Moreno
M. United'ın golleri:
55. dakika : Edinson Cavani
VİLLARREAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NEREDEN İZLENİR?
Maçı ücretsiz olarak beIN Sports Haber kanalından izleyebilirsiniz. Beinsports'un Youtube kanalından da canlı yayın yapılmaktadır.
MAÇ NEREDE OYNANIYOR?
Miejski Stadyumu'da, Gdansk Stadyumu'nda oynanacak.