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2021 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası!

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2021 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2021-TUS ve 2021-STS Tıp Doktorluğu (2. Dönem) sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş sınavı (2021-TUS 2. Dönem) 5 Eylül 2021 tarihinde uygulanmıştı. Peki, 2021 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası!

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek. Peki, 2021 TUS sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS TUS sonuçları sorgulama sayfası! İşte detaylar haberimizde...

2021 TUS 2. DÖNEM SONUÇLARI AÇIKLANDI!

ÖSYM tarafından düzenlenen ve 05 Eylül 2021 tarihinde uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ve Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına (2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre TUS ve STS Tıp Doktorluğu adayları sınav sonuçlarına 27 Eylül 2021 tarihinde saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2021 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TUS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TUS sonucunu öğrenen adaylar tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden

öğrenecekler. TUS tercihi yapacak adayların yerleştirmeleri için puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayar üzerinden yapılacak. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

TUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Tercih yapacak adaylar için sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. TUS tercihleri ÖSYM tercih kılavuzu doğrultusunda gerçekleşecek.

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