2021-TUS Ek Yerleştirme Sonucunda Üniversitemizde Uzmanlık Eğitimi Almaya Hak Kazananların Dikkatine

2021-TUS Ek Yerleştirme sonucunda Üniversitemizde uzmanlık eğitimi almaya hak kazananlardan istenecek belgeler 1- Dilekçe

2- TUS Kazandı Belgesi

3- Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4- Diploma veya Mezuniyet belgesi fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi

5- Adli Sicil Durum Belgesi (E-Devlet üzerinden alınabilir) (Halen bir devlet kurumunda çalışanlar hariç)

6- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu (Halen bir devlet kurumunda çalışanlar hariç)

7- Askerlik Terhis veya Tecil Belgesi (Erkek Adaylar için - E-Devlet üzerinden alınabilir)

8- 2 adet Fotoğraf

9- Mal Bildirim Beyanı

10- Hizmet Belgesi (Başka kurumda çalışmış veya halen çalışıyor olanlar için)

Başvuru Tarihi : 09 Aralık 2021

Son Tarihi Başvuru Tarihi : 22 Aralık 2021

Adres : Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

Güre Yerleşkesi Rektörlük Hizmet Binası

Merkez/ GİRESUN

Not : Başvuru evrakları şahsen, posta veya kargo yoluyla gönderilecektir. Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

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