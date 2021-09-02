2021-TUS 2. Dönem ve 2021-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem Sınavlarında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

5 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit (2021- STS Tıp Doktorluğu) sınavlarına katılacak adaylardan, Nüfus cüzdanını veya T. C.

5 Eylül 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit (2021- STS Tıp Doktorluğu) sınavlarına katılacak adaylardan, Nüfus cüzdanını veya T. C. Kimlik Kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyenlere, "Sınava Giriş Belgesi" ile 1 adet fotoğrafını yanında getirerek yeni kart düzenleninceye kadar geçerli olacak "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi için Bornova İlçe Nüfus Müdürlüğümüz 05 Eylül 2021 Pazar günü 07. 00-14. 30 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kaynak: Habermetre