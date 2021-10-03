2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi - Haberler
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2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün ev sahipliğinde ile düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları sona erdi.

SAFRANBOLU, KARABÜK (İHA) - Karabük- Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Kulübü'nün ev sahipliğinde ile düzenlenen Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 3. ayak yarışları sona erdi.

Karabük Üniversitesi'nin arkasında yer alan Çamlıköy köyü mevkiinde dün mukavemet etabıyla başlayan Off-Road Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde sürücüler zorlu parkurları geçmek için kıyasıya mücadele etti. 4x4 arazi araçları ile sürücülerin tozu dumana kattığı yarışta 3 aracın takla attığı anlar kameralara ve araç kamerasına yansıdı.

Müsabakaların ikinci gününde Türkiye'nin çeşitli illerinden 27 araç ve 54 sporcu, 24 kilometreden oluşan 4 etabı tamamladı.

Yarışmada, genel klasmanda Kenan Özsoy - Harun Deynek birinci, Ertan Nacaroğlu - Taner Yanpar ikinci, Mustafa Saray - Samet Zurnacı ikilisi ise üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren yarışmacılara kupalarını Karabük Vali Yardımcısı Muhammet Akın, İl Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, KARDOFF Başkanı Ahmet Demir tarafından verdi.

(Rıdvan Bostancı - Yasin Erdem/İHA)

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi

2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası taklalarla sona erdi
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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