2021 Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru "LIQUI MOLY" oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru "LIQUI MOLY" oldu

Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor
2021 Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru 'LIQUI MOLY' oldu

Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki isim sponsorluğunu "LIQUI MOLY" motosiklet yağları firması yapacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun düzenlediği Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 2021 sezonundaki isim sponsorluğunu "LIQUI MOLY" motosiklet yağları firması yapacak.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Ülkemizde birçok genç sporcunun yarış kariyerlerine başladıkları Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası 5 ayaktan oluşacak." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, "LIQUI MOLY, yarış ve motosiklet sektöründe çok önemli global bir marka. Dünya genelinde milyonlarca takipçisi olan Formula 1 ve MotoGP ile iş birliği içerisindeler. LIQUI MOLY ile isim sponsorluğu birlikteliğimiz 2020 yılında başlayacaktı. Ne yazık ki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yarışlara start verilemedi. Bu sezon kısmetse haziran ayından itibaren "Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası" ismiyle yanımızda yer alacaklar. Bize olan güven ve desteklerinden dolayı LIQUI MOLY ailesine çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

LIQUI MOLY Bölge Müdürü Bülent Gülen de "Türkiye Motosiklet Federasyonunun yaptığı başarılı organizasyonları yakından takip ediyoruz. Marka olarak bu başarıya destek vermek istedik. MotoGP ve Formula1 sponsorluklarının yanına şimdi de Türkiye Motokros Şampiyonası'nı ekledik. Bu sponsorluk bize Türkiye'de LIQUI MOLY motosiklet yağlarının performansını sergilemek için ideal bir ortam sağlayacak. İnanıyorum ki sporcuların performansları LIQUI MOLY ürünlerimizle daha da artacak. Türkiye LIQUI MOLY Motokros Şampiyonası'na hem ismimizle hem de performansımızla katkı verecek olmaktan dolayı çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Cahit Özkan Ali İhsan Yavuz Numan Kurtulmuş
Magazin Hande Erçel Bahar Candan Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Can Bartu Erol Bulut Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2021 Türkiye Motokros Şampiyonası'nın isim sponsoru "LIQUI MOLY" oldu - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 13:21:55. #1.16#
title