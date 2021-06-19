2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açıldı
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2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açıldı

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon Bodrum'da açıldı
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Spor

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

2021 Türkiye Klasik Otomobil Şampiyonası'nda sezon, Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı.

Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen ve Yalı Mahallesi'ndeki bir otelin önünden başlayan sezonun ilk yarışı 2021 Bahar Rallisi'ne, 86 otomobil katıldı.

Yapılan kontrollerin ardından araçlar, maviyle yeşilin buluştuğu koylarda yarışıp Ören Mahallesi'ndeki marinaya doğru hareket etti. Katılımcılar, Ören'den sonra yeniden Yalıçiftlik'e dönerek akşam saatlerinde yarışı tamamlayacak.

Yarın ise 2021 Batı Anadolu Rallisi için direksiyona geçecek katılımcılar, Kızılağaç bölgesindeki etapların ardından Bodrum merkezden geçerek Akyarlar'daki finişe ulaşacak.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, şampiyonada yer alan araçlardan bir kısmının yarış, bir kısmının da gezi kategorisinde olduğunu söyledi.

Turdaki en eski otomobilin 1958, en yenisinin de 1991 model olduğunu belirten Berberoğlu, "Bugün toplam 155 kilometre yol katedeceğiz. Etaplarımız sağlık çalışanlarımız için olacak. Ayrıca Bodrum Devlet Hastanesine de 10 bin liralık bağış yapacağız." diye konuştu.

Bazı katılımcılar ise deniz ve doğayla iç içe araç kullanmanın keyfini yaşayacaklarını dile getirdi.

Etkinlikler, yarın Akyarlar Radisson Colleciton'da gerçekleştirilecek gala yemeği ve ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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