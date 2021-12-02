2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nın son yarışı Kocaeli'de düzenlenecek

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - 2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda sezonun 10. ve son yarışı, 4-5 Aralık'ta Kocaeli'deki Körfez Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübünce (BUMOSK) düzenlenecek yarışlar sonunda 2021 Demir Berberoğlu Sezonu'nun şampiyonları belirlenecek.

Çok sayıda sporcunun katılacağı şampiyona, mini, formula junior, senior ve master kategorilerinde yapılacak. Antrenman ve sıralama turlarıyla başlayacak organizasyonda, öğleden sonra ilk gün yarışları gerçekleştirilecek.

Şampiyona, 5 Aralık'ta ikinci ve üçüncü yarışların ardından ödül töreniyle sona erecek.

AA / Şengül Azbay - Spor Haberleri

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