2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, İstanbul'da yapılacak
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2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, İstanbul'da yapılacak

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, İstanbul'da yapılacak
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, 28-29 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, 28-29 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Tuzla Karting Park Pisti'nde gerçekleştirilecek organizasyonda, 5 kategoride 38 sporcu mücadele edecek.

Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından Tuzla Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen yarışlar kapsamında ayrıca 6-9 yaş arası sporcuların yer aldığı TOSFED Micro Destek Kupası da yapılacak.

Yarışlar, 28 Ağustos Cumartesi günü antrenman seanslarıyla başlayacak ve saat 13.30'daki sıralama turlarının ardından ilk yarışlar, saat 15.00'te yapılacak. 29 Ağustos Pazar günü ise saat 10.50'de başlayacak ikinci ve üçüncü yarışların ardından organizasyon, saat 17.00'deki ödül töreniyle sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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2021 Türkiye Karting Şampiyonası'nda 4. ayak yarışları, İstanbul'da yapılacak - Haberler Spor
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