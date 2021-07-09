2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yarın başlıyor
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2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yarın başlıyor

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları İzmir'de yarın başlıyor
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları yarın İzmir'de başlayacak.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası ikinci ayak yarışları yarın İzmir'de başlayacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre organizasyon, Karya Otomobil Spor Kulübü (KAROSK) tarafından Çözüm Ortağı ana sponsorluğunda 10-11 Temmuz tarihlerinde İzmir Ülkü Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Micro; 9 yaş altı sporcuların katılımına açık, mini 7-12 yaş arası, formula junior 13-16 yaş arası, 15 yaş üzeri formula senior ve 30 yaş üzeri formula master olmak üzere 5 ayrı kategoride üçer yarıştan oluşacak organizasyon, 2 gün sürecek.

Microda 6, minide 11, juniorda 8, seniorda 16 ve masterda 2 olmak üzere toplam 43 sporcunun mücadele edeceği turnuva, yarın tüm kategorilerde antrenman ve sıralama turlarının ardından ilk yarışlar ile başlayacak.

11 Temmuz Pazar günü ise ikinci ve üçüncü yarışların koşulmasının ardından, organizasyon ödül töreni ile sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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