2021 Türkiye Karting Şampiyonası 9. ayak yarışları Tuzla'da koşuldu

TUZLA, İSTANBUL (AA) - 2021 Türkiye Karting Şampiyonası 9. ayak yarışları Tuzla Karting Park Pistinde koşuldu.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Tuzla Motorsporları Kulübü tarafından 20-21 Kasım tarihlerinde düzenlenen yarışlarda Mini, Junior, Senior ve Master kategorilerinde toplam 33 sporcu mücadele etti.

Mini kategoride 3 yarışı da kazanan İskender Zülfikari, birinci sırada kendisine yer bulurken, Erin Ünlüdoğan ikinciliği, Teoman Hoskin üçüncülüğü elde etti.

Formula Junior kategorisinde yine 3 yarışı da zirvede tamamlayan Emir Tanju, kürsünün en üst basamağında yer alırken, Sarp Arhan Or ikinci, Leyla Sulyak üçüncü sırada yarışı bitirdi.

Formula Senior kategorisinde Kerim Sulyak birinci, Zekai Özen ikinci ve Berk Kalpaklıoğlu da üçüncü oldu.

Kadınlar Formula Senior kategorisini Ayda Biter birinci, Sude Nur Yurdagül ikinci ve Büşra Sena Savaşer üçüncü sırada tamamladı.

Formula Junior'da Leyla Sulyak birinci, Ayşe Çebi ikinci olurken, mini kadınlarda Ada Karayel birincilik kupasını kaldırdı.

Yarışın takımlar birinciliğini ise Dynamic Racing Team elde etti.

2021 Türkiye Karting Şampiyonası, 4-5 Aralık'ta TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde Bursa Uludağ Motor Sporları Kulübü (BUMOSK) tarafından düzenlenecek 10. ayak yarışlarıyla sona erecek ve tüm kategorilerde şampiyonlar belli olacak.

AA / Fatih Çakmak - Spor Haberleri

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