2021 Türkiye Akademi Ligi Yaz Mevsimi şampiyonu SuperMassive Blaze Akademi!

2021 Türkiye Akademi Ligi Yaz Mevsimi şampiyonu supmassblaze Akademi!

2021 Türkiye Akademi Ligi Yaz Mevsimi şampiyonu rakibini 3-0'lık skor ile yenen SuperMassive Blaze Akademi oldu. Tecrübeli takım tarihinde ilk defa akademi ligini şampiyon olarak tamamlamayı başardı ve taraftarları ile sevincini işte böyle kutladı!

Neler Olmuştu?

10 takımın mücadele ettiği Akademi Ligi'nde heyecan 10 Haziran tarihinde başladı. Takımlar ilk olarak dokuz haftalık lig aşamasını geride bıraktı. Lig aşaması sonunda ilk dört sırayı elde eden fastPay Wildcats Akademi, Galatasaray Akademi, Papara SuperMassive Blaze Akademi ve Beşiktaş Akademi yarı finale çıkmaya hak kazandı. Diğer altı takım ise mevsimi erkenden noktaladı.

Yarı finalin ilk gününde SMB Akademi, GS Akademi'yi 3-0 ile geçti. İkinci günde ise IW Akademi, BJK Akademi'yi 3-1 mağlup etti. Böylelikle finalin adın belli oldu.

Çekişmeli geçmesi beklenen final mücadelesi SMB Akademi'nin baştan sona dominant performansına sahne oldu. Yalnızca 79 dakika süren seride SMB Akademi 3-0 galip geldi ve şampiyonluğa ulaştı. Mordekaiser ve Sett performanslarıyla yıldızlaşan SMB Akademi takımının üst koridoru Nuq, Serinin Oyuncusu seçildi.

İlk Şampiyonluk

Papara SuperMassive Blaze Akademi tarihinde ilk defa Akademi Ligi şampiyonluğuna ulaştı. Takım 2019 Kış, 2019 Yaz, 2020 Kış ve 2021 Kış mevsimlerinde yarı finalde elenmişti. 2020 Yaz Mevsimi'nde ise ilk dörde kalmayı başaramamıştı.

Oyuncular Nuq, Roulette, Pheomenal, Rate ve Parus ile takım koçu Coosone da kariyerlerinin ilk Akademi Ligi şampiyonluğu yaşadı.

2021 Türkiye Akademi Ligi Yaz Mevsimi Finalinin En Değerli Oyuncusu

en değerli oyuncusu ise SuperMassive Blaze'in üst koridor oyuncusu Erkmen "NuQ" Erdoğdu oldu. Oyuncunun istatistikleri ise:

KDA

1. maç 3/1/2

2. maç 6/1/7

3. maç 1/1/11

Toplam Hasar

1.maç 6360

2.maç 22667

3.maç 9975

Tanklanan Hasar

1.maç 12995

2.maç 25997

3.maç 13966

Minyon

1.maç 227

2. maç 240

3.maç 170

Kaynak: Playerbros