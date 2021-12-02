2021 TOSFED Karting Dayanıklılık Kupası'nın sahibi DRT Legends oldu
AA / Erkan Tiryaki - Haberler | Spor
2021 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Karting Dayanıklılık Kupası'nı DRT Legends kazandı.
KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - 2021 Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Karting Dayanıklılık Kupası'nı DRT Legends kazandı.
TOSFED'den yapılan açıklamada, üç yarıştan oluşan ve sonuncusu Körfez Karting Pisti'nde yapılan organizasyonda kupayı Gün Taşdelen, Ehad Türker, Mehmet Ali Çebi, Mert Tahincioğlu, Emir Tahincioğlu, Tayyar Yüzbaşıoğulları ile Jason Tahincioğlu'nun yer aldığı DRT Legends'in aldığı belirtildi.
Yarışta ikinciliği Chronos Racing 1'in, üçüncülüğü ise Team Thunder'ın elde ettiği aktarıldı.
AA / Erkan Tiryaki - Spor Haberleri
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