2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri başladı

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri başladı.

2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 1. Dönem) ek tercih işlemleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, ek tercih işlemleri 16 Haziran saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin internet adresinden Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun