2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek yerleştirme sonuçları açıklandı
AA / Fırat Taşdemir - Haberler | Güncel
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS 2. Dönem) ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına bugün saat 16.00'dan itibaren ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilliyor.
AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri
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