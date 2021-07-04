2021 TGF Federasyon Kupası tamamlandı
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2021 TGF Federasyon Kupası tamamlandı

2021 TGF Federasyon Kupası tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Federasyon Kupası tamamlandı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan TGF Federasyon Kupası tamamlandı.

Organizasyonun son gününde Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Serik BGA, Ataşehir Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü'nden ve ferdi lisanslı 40 oyuncu mücadele etti.

Üçüncü günün ardından erkekler C kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Mete Tansal Akçaylı 42 stableford skorla birinci, Klassis Golf Kulübü'nden Oğuzhan Musaoğlu 37 stableford skorla ikinci, ferdi lisanslı Mehmet Düzenli 37 stableford skorla üçüncü oldu.

Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Klassis Golf Kulübü Başkanı Hazım Evrengil ve Ankara Golf Kulübü Başkanı Mustafa Bozkurt verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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