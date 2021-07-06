2021 Tercih ve Tanıtım Günleri
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2021 Tercih ve Tanıtım Günleri

2021 Tercih ve Tanıtım Günleri
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Tercih ve Tanıtım Günleri : : Beykoz ÜniversitesiBeykoz Üniversitesi "2021 Tercih ve Tanıtım Günleri" başladı.

2021 Tercih ve Tanıtım Günleri : : Beykoz ÜniversitesiBeykoz Üniversitesi "2021 Tercih ve Tanıtım Günleri" başladı. Aday öğrencilerimiz bu yıl da seçecekleri üniversite ve bölüm ile hayatlarına yön verecekler. Bu süreçte en doğru tercihlerin yapılması için 1 Temmuz'dan itibaren tercih danışmanlarımız ve akademik kadromuz online ve Kavacık Yerleşkemize yüz yüze olmak üzere aday öğrencilerimiz ile buluşuyor olacak. Online'da Nasıl Buluşuruz? Sosyal mesafemizi koruduğumuz, zorunlu olmadıkça temastan kaçındığımız bugünlerde buluşma platformlarımıza geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Online Tercih Danışmanlığı"nı da ekledik. 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren Üniversitemizin Aday Öğrenci İlişkileri Ekibi ile görüntülü olarak gerçekleştireceğiniz online tercih danışmanlığı hizmetimiz ile önlisans, lisans programlarımız ve tercihleriniz hakkındaki tüm sorularınıza yanıt bulabilirsiniz. "Online Tercih Danışmanlığı" hizmetimiz hafta içi her gün 10. 00-16. 00 saatleri arasında randevulu olarak gerçekleştirilecektir. "Online Tercih Danışmanlığı" için randevu oluşturmak için lütfen aşağıdaki formu doldurabilirsiniz. Formda Aday Öğrenci İlişkileri Ekibimiz görüşmek istediğiniz günü ve saati belirtmeniz gerekmektedir. Ekibimiz görüşme saatinden biraz önce telefonla irtibata geçerek online platformda buluşmayı sağlayacaktır. Önlisans, lisans programlarımız ve tercihleriniz hakkındaki tüm sorularınızı +90 530 230 52 46 numaralı WhatsApp hattımızdan da iletebilirsiniz. Aday Öğrenci İlişkileri Ekibimiz sorularınızı hemen yanıtlayacaktır. Yüz Yüze Buluşma için Kavacık YerleşkemizdeyizAdaylarımız ve aileleri hafta içi her gün ve 26 Temmuz'dan sonra hafta sonu da dahil olmak üzere her gün 09. 00 - 17. 30 saatleri arasında Kavacık Yerleşkemizde (Vatan Caddesi No. 69 - Kavacık Beykoz) uzman tercih danışmanlarımız, akademik ve idari personelimiz ile yüz yüze görüşüp bilgi alabilecek. Yerleşkelerimizde yapacağımız görüşmelerimizde siz değerli aday öğrencilerimizin, ailelerinizin ve çalışanlarımızın sağlığı korumak amacı ile aşağıdaki tedbirler alınmıştır. Yerleşkemize girişlerde HES kodu kontrolü ve ateş ölçümü yapılarak kayıt altına alınacaktır. Yerleşke girişlerinde yer alan hijyen noktalarında ziyaretçilerimizin ellerini dezenfekte etmesi beklenmektedir. Yerleşke genelinde tüm ziyaretçilerimiz, öğrencilerimiz ve çalışanlarımızın ağız ve burunlarını kapatacak şekilde maske takmaları zorunludur. Yerleşkelerin genelinde sosyal mesafe kuralları (en az 1, 5 metre) geçerlidir. Yüze ve maskeye dokunmaktan kaçınılmalıdır. Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendil ile kapatılmalı, mendil yok ise dirseğinizin iç kısmı kullanılmalıdır. Yerleşke genelinin temizliğinde sık dokunulan yüzeylerin temizliğine özen gösterilecektir.

Kaynak: Habermetre

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