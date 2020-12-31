2021 televizyon yılbaşı programları nelerdir? 2021 yılbaşı özel programları nelerdir? Yılbaşı gecesi programları nelerdir?

2021 televizyon yılbaşı programları ile yılbaşı gecesi, birbirinden renkli ve eğlence dolu dakikalara tanıklık edecek. Her sene olduğu gibi bu yılda ekranlarda yılbaşı özel programları olacak. Ancak bu seneyi diğer senelerden ayıran büyük bir fark var. Kutlamaların evde geçirileceği 2021 televizyon yılbaşı programları nelerdir? 2021 yılbaşı izle!

Tam bir yıl oldu sokaklarda şen kahkahaların duyulduğu, çocukların oyun oynadığı, arkadaşlarla kafelerde, deniz kenarlarında buluşup vakit geçirmeyeli tam bir yıl oldu. covit-19 salgının sarmış olduğu pandemi nedeniyle evde nasıl vakit geçirilmesi gerektiğini az çok öğrendikve tam 365 günü bitirdik. Bugün, evlerden kahkahanın, neşenin ve esprilerin havada uçuştuğu bir gün olacak. Hem 2020'nin getirdiği hüzünden kurtulmayı kutlayacağız hem de 2021 yılına televizyon yılbaşı programları ile, yılbaşı özel programları ile, bu akşam, yılbaşı gecesinde geri sayım yaparak hep birlikte 'merhaba' diyeceğiz.

2021 TELEVİZYON YILBAŞI PROGRAMLARI NELERDİR?

2021 yılına girerken, ekranların başında bekleyenler, televizyon yılbaşı programlarını, yılbaşı özel programlarını izleyecek. KanalD, Star TV, ATV, Show TV, TRT1, TV8ve daha nice kanallarının yılbaşı programları belli oldu.

YILBAŞI ÖZEL PROGRAMLARI NELERDİR?

KANAL D - ÇOK GÜZEL HAREKETLER BUNLAR 2

Kanal D, yılbaşı gecesi 31 Aralık tarihinde 'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' programı ile sürpriz konuklar eşliğinde evlerinize misafir olacak. Kanal D'de yılbaşı özel programında, Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin birinci kuşağında yer alan Eser Yenenlerve Pelin Öztekin 'Boğaç & Pelin' skeci ile, Anadolu Ateşi grubu dans şovuyla ekranlarınızda olacak. Ayrıca 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın yılbaşı özel programına Kibariye, Cengiz Kurtoğlu, Koray Avcı, Emircan İğrek, Hande Subaşı, Ege Kökenli konuk olacak. Çok güzel Hareketler Bunlar Ekibi ise yine renkli ve dikkat çekici skeçleriyle sahnede olacak.

STAR TV - İBO SHOW

Ekranlara yeniden dönen özlenen şov programlarından biri olan İbo Show yılbaşı gecesi programlarından, İbrahim Tatlıses'in ağırladığı konuklarla bu sene evlerinize misafir olacak. İbo Show'un yılbaşı özel programına Bülent Ersoy, Seda Sayan, Hande Yener, Serdar Ortaç ve Şafak Sezer, 31 Aralık 20202'te Star TV'de ekranlarda olacak.

ATV - KİM MİLYONER OLMAK İSTER?

Yılbaşı gecesi, Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla 'Kim Milyoner Olmak İster?' üç joker hakkı evinizde olmaya devam ediyor. Yılbaşı gecesi, yılbaşı özel olarak yayınlanacak programda İmirzalıoğlu, Burak Kut,Serdar Ortaç ve Emel Müftüoğlu'nu ağırlayacak.

SHOW TV - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

Ekranları başında bekleyen izleyicileri kahkaha dolu bir gece bekliyor. Nostalji rüzgarının eseceği yılbaşı gecesinde, 'Geçmişten Günümüze' skeci ile sanat güneş Zeki Müren'den gençleri ve hep genç kalanları selamlayan Cem Karaca'ya kadar unutulmaz sanatçıların anılacağı bir gece sizi bekliyor. Güldür Güldür Show'un yılbaşı gecesi AytaSözeri, Yeşim Salkım, Serkan çağrı, İsmail Demirci, Aslıhan Güner, Olgun Teker, Toygan Avanoğlu eğlenceli dakikalara konuk olacak. Gülden Karaböcek ise sahne performansı ile sizlere 90'ları yeniden yaşatacak.

TRT 1 - KALK GİDELİM

Ekranların sevilen dizilerinden biri olan 'Kalk Gidelim' televizyon yılbaşı programında, yılbaşı gecesi final bölümü ile ekranlarda yayınlanacak. Yılbaşı gecesine özel olarak popun önde gelen isimleri Göksel, Kubat ve Gülşen dizide konser vererek evinize konuk olacak.

TV 8 - O SES TÜRKİYE

Yılbaşı gecesinde, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ile TV 8 kanalında ekranlarda olacak. Birbirinden renkli ve bir o kadar eğlenceli dakikaların yaşandığı O Ses Türkiye yılbaşı özel programında kahkaha dolu bir gece sizi bekliyor. Acun Ilıcalı'nın sunduğu, Beyazıt Öztürk, Ebru Gündeş, Hadise ve Murat Boz'u jüri koltuğunda olduğu gece Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Ezgi Mola, Kerem Bursin, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan,İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Mustafa Mert Koç, Hakan Çalhanoğlu, Hande Erçel, Aleyna Tilki ve Cemal Can Canseven en sevdikleri şarkılarla sahnede olacak.

FOX TV- ŞAHANE HAYALLER

Fox Tv, Şahane Hayaller sinema filmi ile yılbaşı gecesini karşılayacak. Kendini Bir maceranın içinde bulan Ömer'in hikayesini anlatan sinema filmi, 31 Aralık saat 20.00'da evinize konuk olacak.