2021 Survivor Sena elendi mi? Survivor 2021 ilk haftada kim elendi?

TV8'in uzun yıllardır en sevilen yarışması Survivor, bu sene de hız kesmeden devam ediyor. 9 Ocak 2021 Cumartesi günü başlayan Survivor da bugün ilk eleme gerçekleşiyor. Survivor ilk elenen isim Gönüllüler takımından olacak. Peki, 2021 Survivor Sena elendi mi? Survivor 2021 ilk haftada kim elendi?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Survivor'da bugün ilk haftanın ilk elemesi gerçekleşecek. Bu hafta Survivor 2021'de Gönüllüler takımı iyi bir performans gösteremedi. Bu yüzdem Survivor 2021 eleme adayları Gönüllüler takımından çıktı. Gönüllüler takımından Dora ve Sena eleme adayı oldu. Peki, Survivor 2021'den kim gidecek? Survivor 2021 kim elendi? Survivor Sena elendi mi?

SURVİVOR 2021 KİM ELENDİ?

Survivor 2021'de ilk eleme heyecanı sürüyor! İlk elenme adayı Survivor Sena Özdemir oldu. Potadan en çok ismi çıkan ikinci ismi ise Dora oldu. Buna göre bu hafta Survivor Gönüllülerden bir kişi takıma veda edecek. Son yapılacak oylama sonucunda Sena mı, Dora mı yoksa çıkacak 3. isim mi elenecek belli olacak.

SURVİVOR SENA ÖZDEMİR KİMDİR?

Sena Özdemir, 19 yaşında. İzmir'de doğdu büyüdü ve babası Balıkesirli, annesi Bulgaristan göçmeni. Atatürk Spor Lisesi'nde okudu. 10 yaşından beri atletizm yapıyor. Branşı 100-200 metre, çeşitli Türkiye dereceleri ve liseler arası dünya şampiyonası bayrak yarışında dünya üçüncülüğü var. Şu anda da İzmir Büyükşehir Belediyesi spor kulübünde lisanslı sporcu ve Ege Üniversitesi'nde beden eğitimi öğretmenliği 2. sınıf öğrencisi.