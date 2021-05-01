2021 Survivor Dora elendi mi? Survivor 2021 ilk haftada kim elendi?
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2021 Survivor Dora elendi mi? Survivor 2021 ilk haftada kim elendi?

2021 Survivor Dora elendi mi? Survivor 2021 ilk haftada kim elendi?
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TV8'in uzun yıllardır en sevilen yarışması Survivor, bu sene de hız kesmeden devam ediyor. Cumartesi günü başlayan Survivor da bugün ilk eleme gerçekleşiyor. Survivor ilk elenen isim Gönüllüler takımından olacak. Peki, 2021 Survivor Dora elendi mi? Survivor 2021 ilk haftada kim elendi?

Türkiye'nin en çok izlenen yarışması Survivor'da bugün ilk haftanın ilk elemesi gerçekleşecek. Bu hafta Survivor 2021'de Gönüllüler takımı iyi bir performans gösteremedi. Bu yüzdem Survivor 2021 eleme adayları Gönüllüler takımından çıktı. Gönüllüler takımından Şubat'ta Dora ve Sena eleme adayı olmuştu. Peki, Survivor 2021'den kim gidecek? Survivor 2021 kim elendi? Survivor Dora elendi mi?

SURVİVOR 2021 KİM ELENDİ?

Adaya veda eden son isim 27 Nisan'da belli olmştu. ismi belirlemek için toplanan ada konseyinde SMS birincileri de 2 aday çıkardı. Ardından bir kişi Survivor'a veda ediyor. 27 Nisan Salı günü Survivor'dan elenen isim ise ünlüler takımından İlayda oldu.

SURVIVOR DORA ELENDİ Mİ?

Dora Uğurtan'ın yarışmada yer almaması dikkat çekti. Dora Uğurtan elenmedi ancak sakatlığı bulunuyor.

SURVİVOR DORA UĞURTAN KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı. Survivor 2021 izleyicilerinin merak ettiklerinden biri de, Uğurtan Dora'nın ne iş yaptığı. Fas, Cezayir, Tunus ve İran'da IMMİB ticaret heyeti ve bakanlar kurulu adına tercümanlık yapan Dora, Yves Rocher'da 2013-2018 yılları arasında yönetici olarak görev aldı. Dora, 2000 yılında bu yana 50'dan fazla reklamda rol aldı.

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Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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