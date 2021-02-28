2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler birleşmesi hangi tarihte yapılacak?
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2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler birleşmesi hangi tarihte yapılacak?

28.02.2021 23:24 | Son Güncelleme: 28.02.2021 23:28
2021 Survivor birleşme partisi ne zaman? Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler birleşmesi hangi tarihte yapılacak?

Survivor birleşme partisi ne zaman 2021? Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler birleşmesi hangi tarihte? soruları merak ediliyor. Survivor 2021 sezonu TV8'de ekrana gelmeye devam ediyor. Sevilen zorlu yarışmada elenen isimlerin yerine bir süre yedek yarışmacılar geldi. Elemeler ise devam ediyor.

Ada birleşme partisi izleyenlerin gündeminde yer alıyor. Her yıl belli bir yarışmacı sınırına ulaşınca ünlüler ve gönüllüler adası birleşiyor. Şarkılar, gösteriler, yemekler birbirinden güzel sürprizlerle Survivor birleşme partisi düzenleniyor. Kullanıcılar Survivor birleşme partisi ne zaman, hangi tarihte merak ediyor.

SURVIVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN 2021?

Eğlenceli anların yaşandığı Survivor geleneksel birleşme partileri sürüyor. Yarışmanın takipçileri ise elemeler ve yedek yarışmacı transferleriyle birlikte Survivor 2021 birleşme partisini sorguluyor. Acun Ilıcalı 13 şubat eleme konseyinde birleşme partisi için açıklamada bulundu. Ilıcalı, parti içi net tarih vermese de 2021 birleşme partisi için hazırlıkların başladığını belirtti. Sonuç olarak Survivor 2021 sezonunun birleşme partisi çok uzakta sayılmaz.

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