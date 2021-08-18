2021 Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
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2021 Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı

2021 Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
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Yarışma Adı: Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye ŞampiyonasıYer: Kocaeli/GebzeHavuz: Kocaeli Gebze Olimpik Kapalı Yüzme HavuzuTarih: 02-05 Eylül 2021Son Başvuru: 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 16: 00Kategori: Erkekler ve Kadınlar Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası tek devreli lig esasına...

Yarışma Adı: Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası

Yer: Kocaeli/Gebze

Havuz: Kocaeli Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Tarih: 02-05 Eylül 2021

Son Başvuru: 27 Ağustos 2021 Cuma günü saat 16: 00

Kategori: Erkekler ve Kadınlar Sualtı Hokeyi Büyükler Türkiye Şampiyonası tek devreli lig esasına göre oynanacaktır. Erkekler 2 kategoride yer alacak olup, 2019 sezonu Büyükler Türkiye Şampiyonası sıralamasına ve talimatına göre ilk 8 takım 1. Lig, diğer takımlar 2. Lig olarak mücadele edilecektir. Yapılan müsabakalar sonucunda erkekler kategorisinde B grubu 1. 'si A grubuna yükselir. A grubunda puan sıralamasında son sırada yer alan 8. 'si takım B grubuna düşer, A grubu 7. 'si ile B grubu 2. 'si arasında yapılacak olan müsabaka sonucunda galip gelen takım A grubuna yükselir, mağlup olan takım ise B grubuna düşer.

Teknik Toplantı: 02 Eylül 2021 Perşembe (18: 00)

Kocaeli Gebze Olimpik Kapalı Yüzme Havuzu

Yarışma Talimatı : 2021-sualti-hokeyi-buyukler-turkiye-sampiyonasi-yarisma-talimatiy

COVID19 FORM Açıklaması

Kaynak: Habermetre

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