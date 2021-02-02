2021 STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS TIP kılavuzu yayınlandı mı? 2021 STS TIP başvuru ekranı sorgulama!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 STS TIP başvuruları başladı! 2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre 2021 STS TIP başvuruları 10 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, 2021 STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS TIP kılavuzu yayınlandı mı? 2021 STS TIP başvuru ekranı sorgulama!

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği 2021 STS TIP başvuruları başladı! 2021 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) sınav takvimine göre 2021 STS TIP başvuruları 10 Şubat'a kadar devam edecek. Peki, 2021 STS TIP başvuruları başladı mı? 2021 STS TIP kılavuzu yayınlandı mı? 2021 STS TIP başvuru ekranı sorgulama! İşte detaylar haberimizde...

2021 STS TIP SINAV TARİHİ

Yurt dışında Tıp Doktorluğu alanında eğitimlerini tamamlayarak diploma denklik belgesi almak üzere Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) başvuran adayların yabancı dil seviyelerini belirlemek amacıyla düzenlenen STS TIP 2021 sınavı bu sene 21.03.2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

2021 STS TIP SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavına girmek isteyen öğrenciler 02.02.2021-10.02.2021 tarihleri arasında başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.00'den itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

2021 STS TIP BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

2021 STS TIP başvuru kılavuzu bugün saat 11.00'de yayımlandı.

2021 STS TIP BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...