2021 STS ne zaman? STS (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre STS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği STS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? STS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?