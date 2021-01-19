2021 STS ne zaman? STS (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?
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2021 STS ne zaman? STS (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

19.01.2021 16:12 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:17
2021 STS ne zaman? STS (Tıp Doktorluğu Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı) sınav tarihi açıklandı mı?

ÖSYM 2021 sınav tarihleri takvimini açıkladı. Yapılan duyuruya göre STS 2021 tarihleri belli oldu. Öğrencilerin merak ettiği STS 2021 sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? STS 2021 sınav tarihi belli oldu mu? Sınav ne zaman olacak?

ÖSYM'nin 2021 yılı için sınav takvimi açıklandı. Peki 2021 yılında STS sınavı ne zaman hangi ayda yapılacak? STS ne zaman, saat kaçta olacak?

2021 STS NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2021 yılında STS sınavı 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacaktır. Sınav sonuçları ise 29 Nisan 2021 tarihinde açıklanacaktır.

STS sınav başvuru tarihleri 27 Ocak 2021 - 23 Şubat 2021 tarihleri arasındadır. En geç başvuru günü ise 3 Mart 2021 tarihidir.

STS 2021 SINAV TARİHLERİ

2021-STS : 4 Nisan 2021

ÖSYM AÇIKLAMASI

"2021 Yılı Sınav Takvimi Açıklandı

2021 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin 2021 Yılı Sınav Takvimine aşağıdaki bağlantıdan erişilebilecektir. Kovid-19 salgınının seyrine göre yeni tedbirler alınması durumunda 2021 Yılı Sınav Takvimi güncellenebilecektir.

Adayların ve kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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