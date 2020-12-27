2021 spor hedefleri görüşüldü
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2021 spor hedefleri görüşüldü

27.12.2020 16:04 | Son Güncelleme: 27.12.2020 16:08
2021 spor hedefleri görüşüldü

Malatya'da, 2021 yılı spor hedefleri görüşülerek istişare edildi.

Malatya'da, 2021 yılı spor hedefleri görüşülerek istişare edildi.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, spor branşlarındaki antrenörlerle Covid-19 kuralları dikkate alınarak toplantı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Salonu'nda düzenlenen toplantıda, 2020 yılı çalışmaları değerlendirilip 2021 hedefleri ve planlanması yapıldı. Toplantıda, 20121 yılında spor branşlarında daha fazla başarı elde edilmesi için nelerin yapılması gerektiği de toplantıda ele alındı.

Antrenörlerin sorunları dinlenerek karşılıklı görüş ve öneriler istişare edilmesiyle toplantı sona erdi. - MALATYA

2021 spor hedefleri görüşüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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