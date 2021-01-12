2021 sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?

Sokağa çıkma yasağı saatlerinin kaçla kaç arası olduğu merak ediliyor? Yasaklar ne zaman bitecek 2021, sokağa çıkma yasağı saatleri neler? Hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı, devam edecek mi?

Yasaklar ile ilgili son dakika gelişmeleri merak edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması gerçekleştiriliyor. Kafeler ve restoranlar sadece paket servis ve gel al hizmeti gerçekleştiriyor. Bu kısıtlamaların ve yasakların kalkacağı tarih merak ediliyor. Dün 2021 yılının ilk kabine toplantısı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı ardından açıklamalarda bulundu. Peki yasaklar ne zaman bitecek, hafta içi ve sonu sokağa çıkma yasağı kalkacak mı, saatleri neler?

2021 SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ KAÇLA KAÇ ARASI?

Kabine toplantısı dün yani 11 Ocak 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili detaylara değindi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı konuşmasında kısıtlamaları kademeleri olarak azaltılacağını belirtti.Kısıtlamaların kalkacağı tarih ile ilgili resmi bir detay bulunmuyor.

HAFTA İÇİ VE SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...

Hafta içi saat 21.00'den saat 05.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ise cuma günü saat 21.00'de başlıyor ve pazartesi saat 05.00'e kadar sürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Kısıtlamaların 15 Ocak tarihinde azaltılacağına dair çıkan iddialar sonrası, 11 Ocak tarihinde gerçekleştirilen Kabine Toplantısının sonuçları merak edildi. Toplantı sonrası sokağa çıkma yasağının kalktığına dair bir açıklama gelmedi.

EVDEKAL

Kendi kendine bakım

Kendinizi hasta hissediyorsanız dinlenmeniz, bol sıvı almanız ve besleyici gıdalar tüketmeniz gerekir. Diğer aile üyelerinden ayrı bir odada kalın ve mümkünse ayrı bir banyo kullanın. Sık temas edilen yüzeyleri temizleyin ve dezenfekte edin.

Evdeki herkes sağlıklı bir yaşam tarzı sürdürmelidir. Sağlıklı bir beslenme ve uyku düzeni izleyin, hareket edin, sevdiklerinizle telefonla veya internet üzerinden iletişim kurun. Zor zamanlarda çocuklar, yetişkinlerin daha fazla sevgi ve ilgi göstermesine ihtiyaç duyar. Rutinlerinizi ve programlarınızı mümkün olduğunca koruyun.

Kriz zamanlarında üzgün ve stresli hissetmeniz ya da kafa karışıklığı yaşamanız doğaldır. Arkadaşlarınız ve aileniz gibi güvendiğiniz kişilerle konuşmanız faydalı olabilir. Bunaldığınızı hissederseniz bir sağlık çalışanıyla veya danışmanla görüşün.