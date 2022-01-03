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2021 seyahat tercihinde vizesiz gidilebilen ülkeler öne çıktı

2021 seyahat tercihinde vizesiz gidilebilen ülkeler öne çıktı
AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

obilet.com, geçen yıl seyahat için en çok aranan ülkeleri ve seyahat tercihlerinde öne çıkan başlıkları açıkladı.

obilet.com, geçen yıl seyahat için en çok aranan ülkeleri ve seyahat tercihlerinde öne çıkan başlıkları açıkladı.

obilet.com'un güncel seyahat destinasyonları, keşfedilecek rotalar, tatil planları gibi zengin içerikler sunduğu kurumsal blogunun istatistiklerine göre, 2021'de en çok "HES kodu nedir?" içeriği okundu.

Verilere göre, en çok okunan kategori yurt içi bölümü olurken, seyahat konusunda Ankara, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de "Gezilecek Yerler" başlıkları en çok okunanlar olarak belirlendi.

Yurt dışı tatili için ise en çok vizesiz seyahat edilebilecek ülkeler başlığı okundu.

obilet.com bloguna 2021 yılında yaklaşık 5 roman uzunluğunda 600 bin kelimeden oluşan 290 yeni içerik eklendi. Blog, en çok pazar günleri akşam saatlerinde okunurken, en çok okunan ay ise eylül olarak belirlendi.???????

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri

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