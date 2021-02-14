2021 Sevgililer günü en güzel mesajlar neler? 2021 14 Şubat en güzel sevgililer günü mesajları neler?

14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftler tatil planları yapıyor, özel hediye almak için düşünüyor. Aynı zamanda Sevgililer Günü'nü özel hale getirecek mesajlar araştırıyor. 2021 Sevgililer günü mesajları neler? 2021 14 şubat en güzel sevgililer günü mesajları neler?

14 Şubat Sevgililer Günü, aşık olduğunuz insana en güzel mesajı söylemek veya iletmek için doğru bir gün olabilir. Aslında güzel söz söylemenin veya sevdiğin kişiyesürprizler yapmanın zamanı olmaz. Ancak bugün tüm dünyada sevgililer günü olarak geleneksel hale gelen, tüm dünyada özel kabul edilen günlerden biri olduğundan söylenen sözler veya atılan mesajlar çok önemli. 2021 Sevgililer günü en güzel mesajları neler? 2021 14 Şubat en güzel sevgililer günü mesajları neler?

2021 SEVGİLİLER GÜNÜ EN GÜZEL MESAJLARI NELER?

*Tüm kalbim, akciğerim, karaciğerim ve dalağım ile Sevgililer Gününü kutluyorum aşkım!

*Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.

Sana her baktığımda, hayatımın büyük bir parçası haline geldiğine hala inanamıyorum. Sana bakıyorum ve Tanrı'nın beni ne kadar çok sevdiğini anlıyorum, çünkü bana dünyadaki en güzel armağanı verdi. Seni çok seviyorum sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Twitter'daki duygusal tweet'lerden birini sana yazmak yerine direkt konuya giriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

*Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum karıcığım/kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Söz veriyorum, Facebook'taki durumunuz bu Sevgililer Günü'nden sonra 'karmaşık' olmayacak. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

*Yaşamak özlemsiz, özlem sevgisiz, sevgi sensiz olmaz!

2021 14 ŞUBAT EN GÜZEL SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI NELER?

*Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgililer Günün kutlu olsun!

Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Bebeğim, güne her gün mutlu başlama sebebim olduğun için teşekkürler. Her günümü daha değerli hale getiriyorsun. Bu hayatta sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugün sana gönderdiğim çikolatalar, senin tatlılığın ile rekabet bile edemez, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı bu yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.

*Bana Sevgililer Günü için ne istediğimi sormuştun. Ne pahalı mücevherler ne de güller… Sıcak bir tebessüm ve ılık bir öpüş, beni dünyanın en mutlu insanı yapmaya yeter. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Seninle tanışmadan önce, gerçek aşkın sadece kitaplarda ve filmlerde olduğunu düşünürdüm. Hayatıma girdiğin an bu fikrim değişti. Umarım aşkımız, mutlu sonla biten kitap ve filmlerdeki gibi olur. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

*Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.

*Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim! Bana her gün gerçek aşkın neyle ilgili olduğunu gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Seni her zaman ve sonsuza kadar seveceğim!

*Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.

*Seninle tanışmadan önce birinin gözlerine bakmanın ve sebepsiz yere gülümsemenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Aşkın hayatta kalmam için gereken tek şey. Sen başıma gelen en iyi şeysin sevgilim. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Sensiz ben olmazdım. Bu kadar basit. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!

*Kalbimi, tatlı bir bahar gününde uçan kelebek kadar hafif ve kaygısız hissettiriyorsun. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!

*Gül veya çikolata yerine sana çok daha özel bir hediye sunuyorum: Devamlı ve sonsuz aşkım! Sevgililer Günün kutlu olsun, seni her zaman seveceğim!

*Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin... Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!

*Verilebilecek en güzel hediyeydi sevgin, görebileceğim en güzel görüntü, sevdaların en deriniydi. Sesini duyabilmek büyük mutluluk, binlerce teşekkür binlerce sevgi sana sevgilim, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.

*Aşk, biri hayatına girip özel bir anlam kazandırana kadar sadece üç harfli bir kelimedir. Aşkın hayatımı değiştirdi, bu yüzden sana minnettarım. Sevgililer Günün kutlu olsun!

*Gönlüme taht kurdun, gönlümün sultanı oldun, gece gökyüzünde parlayan yıldızım, sabah ise ruhuma doğan güneşim oldun. Sevgilim! Gün bizim günümüz. Kutlu olsun!