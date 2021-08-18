2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
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2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı

2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası-YER: Antalya - Kaş-TARİH: 10-11-12 Eylül 2021-TEKNİK TOPLANTI: 9 Eylül 2021 perşembe saat 17: 00 da Kaş Belediyesi Toplantı.

2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası

-YER: Antalya - Kaş

-TARİH: 10-11-12 Eylül 2021

-TEKNİK TOPLANTI: 9 Eylül 2021 perşembe saat 17: 00 da Kaş Belediyesi Toplantı Salonu

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TSSF-COVID19-FORM-1

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2021-serbest-dalis-kulup-Basvuru-Formu

Kaynak: Habermetre

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