2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası Yarışma Talimatı
2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası-YER: Antalya - Kaş-TARİH: 10-11-12 Eylül 2021-TEKNİK TOPLANTI: 9 Eylül 2021 perşembe saat 17: 00 da Kaş Belediyesi Toplantı.
2021 Serbest Dalış Açık Su bireysel Türkiye Şampiyonası
-YER: Antalya - Kaş
-TARİH: 10-11-12 Eylül 2021
-TEKNİK TOPLANTI: 9 Eylül 2021 perşembe saat 17: 00 da Kaş Belediyesi Toplantı Salonu
2021-serbest-dalis-sporcu-giris-ve-risk-beyan-formu-1
TSSF-COVID19-FORM-1
TSSF-COVID19-FORM-2
2021-serbest-dalis-kulup-Basvuru-Formu
Kaynak: Habermetre