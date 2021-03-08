2021 Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan ne zaman imsakiye!

11 ayın sultanı olan Ramazan bayramı müslümanlar için dini vecibelerin yerine getirildiği bir aydır. Oruç tutacak müslümanlar 2021 Ramazan ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2021 Ramazan bayramı ne zaman? merak ediyor.

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2021 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Ramazan 2021 başlangıç: 13 Nisan, Salı

Ramazan ayı müslümanların gündelik hayatlarındaki düzenin değiştiği, zamanın farklı şekilde tanzim edildiği bir aydır. Çalışma ile ilgili herhangi bir sınırlama olmayan oruç vakti akşam ezanıyla birlikte sona erer ve üzerinde ne olursa olsun coşkuyla beklenen iftar sofraları kurulur. Eş-dost, fakir-fukara, konu-komşu ve mahalleli ile senenin diğer aylarındakiyle karşılaştırılamayacak nisbette kalabalık iftar sofralarında bir araya gelinir. Gecenin bir kısmı ise ibadet ve sonraki güne hazırlık olan sahur yemeği ile geçirilir.

Ramazan ayı, her müslüman için bir tezkiye ve terbiye imkânı sunduğu gibi, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesinde doruğa ulaşan hassasiyet sayesinde cemiyet içerisindeki bağların sıkılaştırıldığı bir devredir. Ramazan ayında, gücü yeten müslümanlar fitrelerini muhtaçlara ulaştırır ve nâfile sadaka vermekte âdeta birbirleriyle yarışırlar; zaruri olmamakla birlikte farz olan zekâtların da genellikle bu ayda dağıtılmasıyla ihtiyaç sahiplerinin yüzleri güler.

2021 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

12 Mayıs Çarşamba 2021 arefe günüdür. 13 Mayıs ise Ramazan Bayramıdır.

RAMAZAN NE ZAMAN İMSAKİYE!