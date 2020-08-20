2021 Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayrami gelecek sene ne zaman? 2021 Ramazan Bayramı tatili kaç gün? Bayram takvimi Ramazan Bayramı ne zaman olduğu her yıl en çok merak edilen konulardandır. En önemli dini günlerden olan ve huzurun ve maneviyatın en yüksek olduğu zamanlardan biri olan bu özel, Ramazan Bayramı ne zamandır sorusu ve 2021 Ramazan Bayrami ne zaman şeklinde soruların odağı oluyor. İşte 2021 Ramazan Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı tatili ve detayları…

Ramazan Bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda huşu içinde idrak edilecek. Kültürel ve dini açıdan özel bir gün olan Ramazan Bayramı, Ramazan Bayramı ne zaman ve 2021 Ramazan Bayramı ne zaman olacak gibi sorularla merak ediliyor. İşte 2021 Ramazan Bayramı ne zaman başlıyor, 2021 Ramazan Bayramı ne zaman bitiyor ve merak ettiğiniz diğer soruların cevapları…

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2021 Ramazan Bayramı başlangıcı 13 Mayıs Perşembe, 2021 Ramazan Bayramı bitişi 15 Mayıs Cumartesi günüdür.

2021 Ramazan Bayramı Arifesi: 12 Mayıs Çarşamba

2021 Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

2021 Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs Cuma

2021 Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs Cumartesi

2021 RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

2021 Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağı ile ilgili olarak resmi açıklama yapılmadı. 4 gün sürecek Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olup olmayacağı ilerleyen tarihlerde kesinlik kazanacak.

RAMAZAN BAYRAMI'NIN ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recebü'l-ferd, Şa'bânü'l-muazzam ve Ramazânü'l-mübârek'in İslam dininde özel bir yeri vardır. Recep ve Şaban ayları sonrasında gelen Ramazan Ayı müminlerce dört gözle eklenir ve Ramazan Ayı'nda manevi anlamda yükseliş yaşanır. Ramazan Ayı, Ramazan Bayramı ile nihayete erer ve tüm müminler arasında kardeşlik, huzur ve paylaşım ortamı oluşur. Bu özel atmosfer insanların aile, eş, dost ve çevresi ile ilişkilerini tazelemesi ve kırgınlıkları, sorunları geride bırakarak mutlu ve günlere kapı açan dönemlerdir.

Müslüman alemi için eşsiz öneme sahip olan Ramazan Ayı'nda oruç tutmakla ilgili Peygamberimiz şöyle buyurmaktadır:" Oruçlu için iki sevinç vardır: biri iftar ettiği vakit, diğeri de Allah'a kavuştuğu zamandır." Ayrıca iftar saati edilen duanın Allah katından geri çevrilmeyeceğini ve kabul edileceğini bildirir.

Ramazan bayramı

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ NEDİR?

Ramazan Ayı'nın önemi ve fazileti hakkında Peygamber efendimiz: "Ramazan Ayı'nın ilk gecesi olunca, cennetin bütün kapıları açılır. Ay boyunca bir tane bile kapı kapatılmaz. Allah Teâla, bir çağırıcının şöyle nida etmesini emreder:' Ey iyilik isteyen! Gel ey kötülükte ileri giden! Kendine dikkat et.' Sonra der ki: ' Yok mu bağışlanmak isteyen, o bağışlanacaktır. Yok mu bir şey isteyen, istediği verilecektir. Yok mu tövbe eden, Tövbesi kabul edilecektir.' Bu davetten yer ağarana kadar devam eder." şeklinde buyurdu.

Ramazan'da bir farzı yerine getirmek, Ramazan dışında yetmiş farzı yerine getirmek gibidir. O ay sabır ayıdır. Sabrın sevabı ise cennettir. Bu ay yardım Ayı'dır. Bu ay Müslümanın rızkının arttığı bir aydır kim bu ayda bir oruçluya iftar açtırırsa, bir köle azad etme sevabı alır ve günahı bağışlanır. Ayrıca Ramazan Ayı'nın başı Rahmet ortası günahlardan bağışlanma ve sonu ise cehennemden azad olma ayıdır.

RAMAZAN BAYRAMI KELİME ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli kelimenin Türkçe karşılığı "iftar bayramı" demektir. Yani Arap ülkelerinde Ramazan Bayramı aslında İftar Bayramı olarak kutlanır. Sebebi ise 30 gün boyunca tutulan oruçlar için son kez iftar yapacak olmalarıdır.Seneler geçtikçe İftar Bayramı, Şükür bayramına dönüştüğü için Türkçe'ye de şükür, "şeker" olarak geçerek ''Şeker Bayramı'' olarak anılmaya başlanmıştır.

RAMAZAN BAYRAMI'NA ÖZEL BESLENME ÖNERİLERİ

Ramazan Bayramı'nda 30 günlük oruç düzeninden normal beslenme düzenine geçmekte ve bayram ziyaretlerinde birbiri ardına önünüze gelen tatlıları yeme konusunda dikkatli olmanız gereken noktalar var.

Ramazan bayramı beslenme

BAYRAM KAHVALTISI TABAĞINDA BAL OLMASIN

Bayram sabahı güne hafifi bir kahvaltı ile başlanmalıdır. Kahvaltı tabağında, kızartma, kavurma gibi besinler olmamalıdır. Gün boyu ikramlar olacağı için kahvaltıda bal da olmamalı. Bayram kahvaltısında salatalık, domates, taze biber, az yağlı peynir ve haşlanmış yumurta tercih edilebilir.

BAKLAVA YERİNE SÜTLÜ TATLILARI TERCİH EDİN

Ramazan Bayramı boyunca ikram edilen baklavalar, mide hazımsızlıklarına yol açabilir. Ziyaretlerdeki ısrarcı ikram isteklerine karşı dikkatli davranılmalıdır. Fazla şeker ve şekerli gıdalardan mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Özellikle baklava ikramları ile sık sık karşılaşacağınız bayram günlerinde, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıları tercih edin.

ÇİKOLATA YERİNE KURU/ YAŞ MEYVE

Bayram günlerinde çikolata yerine kuru ve yaş meyve tüketmek daha sağlıklı olacaktır. Fazla çikolata tüketimi durumunda yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları ve diyabet gibi sağlık sorunları ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

SİYAH ÇAY YERİNE BİTKİ ÇAYI

Gün boyu fazla miktarda çay, kahve gibi kafein oranı yüksek besinler tüketmemelidir. Bu içeceklere alternatif olarak bitki çaylarını tercih edin.

EN AZ 2 LİTRE SU İÇİN

Ramazan Ayı boyunca değişen besin düzeninde özellikle sıvı tüketimi azalır. Vücudunuzun yaşadığı bu kaybı dengelemek için günde en az 2-2,5 litre su içmelisiniz. Beslenme rutinlerine, taze sıkılmış meyve suları, az şekerli komposto gibi besinler de eklenebilir.

YÜRÜYEREK GİDİN

Bayram ziyaretlerine giderken araç kullanma yerine yürümeyi tercih edin. Fiziksel aktivitenin artması, sindirim sisteminizi rahatlatacaktır. Fiziksel aktivite düzenini korumalı, haftada en az 5 gün 30-60'ar dakikalık orta şiddette egzersizler yapılmalıdır.

RAMAZAN BAYRAMINDA SEVDİKLERİNİZE ALABİLECEĞİNİZ EN GÜZEL HEDİYELER

Bayramın coşkusunu sevdikleri ile beraber yaşamak isteyenler, bayram ziyaretleri yaparak bayram coşkusunu artırıyor. Bayram ziyaretine giderken de özel hediyeler armağan ediyorlar. Peki, siz bayram hediyenizi aldınız mı?

FİNCAN TAKIMI

Bayram ziyaretine giderken alınabilecek en güzel hediyelerden biri fincan takımıdır. Bu hediye ile uzun ve tatlı sohbetlerin kapısı açılır.

ÇAY BARDAĞI SETİ

Çay bardağı seti de fincan seti gibi keyifli sohbetlerin kapsını açan ideal bir bayram hediyesi seçeneğidir.

TÜTÜN KOLONYASI

Bayram ziyaretlerinin olamazsa olmazlarından kolonya, hediye olarak alınabilecek ideal seçeneklerden biridir.

ZEMZEM SUYU HURMA İKİLİSİ

Dini bir gün olması nedeniyle bayram ziyaretine giderken dini konseptli hediyeler alınabilir. Zemzem suyu ve hurma ikilisi bu noktada çok özel bir hediye seçeneği olarak öne çıkıyor.

ALLAH MUHAMMED YAZILI BİBLO

Dini günlerin anlam ve önemine uygun şekilde hediyeler, bayram ziyaretleri için ideal seçeneklerdir. Allah Muhammed yazılı biblo her görüldüğünde bayram gününü hatırlatacak özel bir hediyedir.

ALLAH MUHAMMED YAZILI TABLO

Allah Muhammed yazılı tablo, duvarda güzel bir detay olarak kalacak ve orada kaldığı süre boyunca nazik ziyaretinizin hatırasını taşıyacak.

ŞEKER & ÇİKOLATA

Bayram ziyaretinde çocukları sevindirmeden olmaz. Onlar için şeker ve çikolata almak çok yerinde bir tercih olacaktır.

SECCADE

Bayram ziyaretinin kültürel önemi yanında dini yönü de dikkate alındığında dini içerikli hediyeler doğru seçim olacaktır. Seccade hediyesi bu noktada ideal bir seçenektir.

RAMAZAN AYINA ÖZEL TASARRUF ÖNERİLERİ

Ramazan Ayı'nı ev ekonomisine katkıda bulunacak tasarruf önerileri ile aile bütçesini sarsmadan rahatça geçirebilirsiniz. Bunun için Ramazan alışverişinde, besinleri saklamada, iftar ve sahur sofralarında birtakım hususlara dikkat etmelisiniz.

Liste yapın: Ramazan alışverişine çıkmadan önce ihtiyaçlarınızı belirten bir liste hazırlayın. Bu liste, hem alışverişinizin eksiksiz olmasını sağlayacak hem de alışverişte gereksiz ürünler almanızı engelleyecektir.

Raf ömrüne dikkat: Sıvı yağ, şeker, un ve bakliyat gibi gıdaları alırken raf ömrü uzun olan ürünleri tercih etmelisiniz. Aldığınız besinleri serin ve kuru bölmelerde muhafaza etmeniz, onların ömrünü uzatacaktır.

Taneyle alışveriş: Oruçluyken gün boyu beslenme olmadığı için sebze ve meyveleri tane ile almak doğru olacaktır. Böylece hem taze besinler tüketecek hem de besinlerin bozulmasına çözüm bulmuş olacaksınız.

Toplu alışveriş: Alışveriş listenizi hazırladıysanız bakliyat, şeker ve yağ gibi uzun ömürlü gıdaları toptan alabilirsiniz. Toptan aldığınız ürünlerle tasarruflu bir alışveriş yapmış olacaksınız.

Artan pideler: İftar sofrasında artan pideleri bir sonraki iftarda pideli köfte olarak tüketebilirsiniz. Pideli köfte yapmak için; doğranmış ve fırınlanmış pidelerin üzerine köfteleri yerleştirin. Üzerine domates sosu gezdirin. Yanında yoğurtla pideli köftenizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Kıtır ekmekler: İftar ve sahurda artan ekmek ve pideleri küçük küçük küpler halinde doğrayıp fırınlayın. Kıtır ekmekleri çorba servisinde ve farklı yemek tariflerinde kullanabilirsiniz.

Salatalar: İftarda artan salatayı çöpe atmak yerine üzerine biraz daha malzeme ekleyip sahurda garnitür olarak kullanabilirsiniz.