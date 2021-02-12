2021 polis alımı başvuruları ne zaman? Polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

Geçen yıl koronavirüs engeline takılan lise mezunu polis alımı başvuruları ne zaman? 2021 polis alımı başvuruları ne zaman? Polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

Koronavirüs nedeniyle 2020 yılı PMYO başvuruları alınmadı ve PMYO'lara lise mezunu yeni polis öğrencisi alımı yapılmadı. Peki, 2021 polis alımı başvuruları ne zaman? Polis alımı başvurusu nasıl yapılır?

2021 POLİS ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Koronavirüs sebebiyle 2020 yılında PMYO Polis alımı yapılmamıştı. Bu sebeple 2021 YKS'ye başvurular 4 Şubat 2021 günü başlayacak ve 2 Mart tarihine kadar devam edecek. Sadece PMYO için sınava girecek adayların ilk oturum olan TYT'ye girmesi yeterli olacaktır. Lise mezunu polis başvuruları ilk oturumu olan TYT'ye girmesi gerekmektedir

POLİS ALIMI BAŞVURUSU ŞARTLARI

Yaş ve boy şartı gereklidir. 18 yaşını tamamlamış ve sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olmak gerekiyor. Kadınlar için 162 cm, erkekler için 167 cm'den kısa boylu olmamak, beden kitle indeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak şartı aranmaktaydı.