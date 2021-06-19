2021 Petlas Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası programı belli oldu

2021 Petlas Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası, 9-11 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

2021 Petlas Türkiye Ulusal Off-Road Şampiyonası, 9-11 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın 1. ayak yarışı, Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ANDOFF) tarafından Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesinin katkılarıyla 9-11 Temmuz tarihlerinde Kızılcahamam merkez ve Demirciören bölgelerinde organize edilecek.

Geçen sezon Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen off-road heyecanı, 9 Temmuz Cuma günü teknik kontrol ve antrenmanlarla başlayacak, 10 Temmuz Cumartesi günü de yeni oluşturulan 12 kilometrelik orman etabı geçilecek.

İkinci günü olan 11 Temmuz Pazar günü, 1,7 kilometrelik engel etabı ile yarış tamamlanacak.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Karaslan