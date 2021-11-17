2021 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası'na doğru

SAKARYA (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun faaliyet takviminde yer alan ve 54 Otomobil Sporları Kulübü tarafından Sakarya Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla 20-21 Kasım'da düzenlenecek Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası 5. ayağının tanıtım toplantısı yapıldı.

Adapazarı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şampiyonanın 20 ve 21 Kasım'da Poyrazlar ile Karaköy'de oluşturulan pistlerde yapılacağını söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden 60 yarışmacının katılacağı şampiyonada ülke genelinden yüzlerce sporseveri ağırlayacaklarını belirten Yüce, Sakaryalıları orman ve drag pistindeki heyecanı takip etmek için oluşturulan izleme alanlarına davet etti.

Sakarya'nın dünyada spor şehri olarak anılması için yapılan yatırımları anlatan Yüce, şunları kaydetti:

"Sakarya çok yönlü bir şehir. Sakarya tarım, sanayi, turizm, kültür, bisiklet şehri. Ülkemizde ve tüm dünyada Sakarya'nın bir spor şehri olarak anılması için elimizden geleni yapıyoruz. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Federasyonuna 500 bin liralık destek sağlıyoruz. Amatör ve profesyonel spor takımlarımıza hem nakdi hem de ayni yardımda bulunuyoruz. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde 24 branşta, 2 bin 627 sporcu ve 37 antrenörle şehrimizi hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda temsil ediyoruz. Kulübümüz sayesinde binlerce gencimizin zararlı alışkanlıklardan uzak şekilde, sağlıkla ve sporla bir gelecek inşa etmelerine destek oluyoruz. Yaptığımız bisiklet yatırımları sayesinde şehrimizde bisiklet sporunu yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz."

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile imzaladıkları protokol ile hayata geçirilecek proje kapsamında kuracakları yapının, motor sporları konusunda ülkenin en modern tesisi olacağı bilgisini veren Yüce, "Adapazarı sınırları içerisinde yer alacak pist, 260 dönüm arazi üzerine kurulacak. İçinde drag pisti, 12 bin metrekare karting, süpermoto ve drift pisti, 2 bin metrekarelik off-road ve motokros pisti, tribünler ile sosyal tesisler yer alacak. Aslında pistin bir kısmını bu ay itibarıyla kullanmaya başlıyoruz. Federasyonla birlikte Türkiye Off-Road Şampiyonası'nın 5. ayak yarışlarını proje alanı içerisinde gerçekleştireceğiz. Böylece inşallah motor sporları konusunda da ülkemizin en önde gelen merkezlerinden biri haline geleceğiz." diye konuştu.

54 Otomobil Sporları Kulübü Başkanı Bilal Bakan ise Başkan Yüce'ye kendilerine verdiği destek için teşekkür etti.

Sakarya'yı ulusal ve uluslararası arenada temsil eden 54 Otomobil Sporları Kulübü olarak Petlas 2021 Türkiye Off-Road Şampiyonası'nı Sakarya'da gerçekleştirecekleri için memnun olduklarını belirten Bakan, "Adrenalin tutkunu sporcuların mücadele edeceği Türkiye'nin en güzel yarışması olacak. Sakaryalı vatandaşlarımızı, sporseverleri yarışları izlemeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şampiyonaya katılacak 30 ekip ve 60 pilot, 19 Kasım Cuma günü antrenman turlarının ardından 20 Kasım Cumartesi günü saat 09.30'dan itibaren Poyrazlar'daki mukavemet etabında, 21 Kasım Pazar günü ise saat 11.00'den itibaren Karaköy Spor Ada Tesisleri'ndeki seyirci etabında mücadele verecek.

AA / İbrahim Yozoğlu - Spor Haberleri

Haberi Kaydet