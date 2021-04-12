2021 Paralimpik Yüzme Dünya Serileri'nde yarışlar 5 ülkede yapılacak

2021 Paralimpik Yüzme Dünya Serileri, İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve Almanya'da düzenlenecek.

2021 Paralimpik Yüzme Dünya Serileri, İngiltere, ABD, Almanya, İtalya ve Almanya'da düzenlenecek.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5 farklı ülkede organize edilecek organizasyonda milli takım, 17-18 Nisan tarihlerinde İtalya'nın Udine kentindeki Lignano Sabbiadoro'da yapılacak seride yarışacak.

Bella Italia Village Spor Kompleksi'nde düzenlenecek yarışlarda kadınlarda Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Nil Şahin, Elif İldem erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu, Mustafa Şar ve Uğur Şenel madalya mücadelesi verecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur