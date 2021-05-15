2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak

2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

Türkiye'nin 7 sporcuyla mücadele edeceği 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası, yarın Portekiz'de başlayacak.

Türkiye'nin 7 sporcuyla mücadele edeceği 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası, yarın Portekiz'de başlayacak.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 16-22 Mayıs tarihlerinde Madeira Adası'nda düzenlenecek 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası'nda 47 ülkeden 380 sporcu yer alacak.

Penteada Olimpik Yüzme Havuzu'nda yapılacak yarışlarda Türkiye'yi kadınlarda Sevilay Öztürk, Sümeyye Boyacı, Nil Şahin, Elif İldem, erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, Koral Berkin Kutlu ve Mustafa Şar'dan oluşan 7 sporcu temsil edecek.

Milli takımda ilk olarak S5 kategorisi erkekler 50 metre serbest stil eleme yarışlarında TSİ 11.49'da Beytullah Eroğlu ve Koral Berkin Kutlu sahne alacak. Milli sporcular, turu geçmeleri halinde TSİ 20.09'da final müsabakasına çıkacak.

Sümeyye Boyacı ve Sevilay Öztürk ise TSİ 20.13'te başlayacak S5 kategorisi kadınlar 50 metre serbest stil finalinde yarışacak.

Şampiyonadaki tüm yarışlar, Paralympic Games YouTube hesabından canlı yayımlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 2021 Paralimpik Yüzme Avrupa Şampiyonası yarın Portekiz'de başlayacak - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 14:50:23. #1.14#

title