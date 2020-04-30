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2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası ertelendi

2021 Para Atletizm Dünya Şampiyonası ertelendi
30.04.2020 16:16 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:16

2021 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 2022'ye ertelendi.

2021 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde yapılması planlanan Para Atletizm Dünya Şampiyonası, 2022'ye ertelendi.

Uluslararası Paralimpik Komitesinin (IPC) internet sitesinde yer alan açıklamada, Kobe'de gerçekleştirilecek Para Atletizm Dünya Şampiyonası'nın 26 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada, erteleme sebebinin 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenmesi olduğu belirtildi.

Kaynak: AA

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