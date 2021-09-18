2021 Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Kaş Başka Şampiyonası Yarışma Talimatı - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Haberler
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2021 Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Kaş Başka Şampiyonası Yarışma Talimatı - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

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2021 Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Kaş Başka Şampiyonası Yarışma Talimatı - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Kaş Başka Şampiyonası Yer: Antalya / Kaş Tarih: 08 - 10 Ekim 2021 Teknik Toplantı: 07 Ekim Çarşamba (21: 00) / ZOOM Uygulaması ile Online 2021-paletli-yuzme-acik-su-bireysel-kas-baska-sampiyonasi-yarisma-talimati TSSF-Splash-Sporcu-Giris-Formu.

Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Kaş Başka Şampiyonası Yer: Antalya / Kaş Tarih: 08 - 10 Ekim 2021 Teknik Toplantı:   07 Ekim Çarşamba (21: 00)/ ZOOM Uygulaması ile Online 2021-paletli-yuzme-acik-su-bireysel-kas-baska-sampiyonasi-yarisma-talimati TSSF-Splash-Sporcu-Giris-Formu Yarisma-Basvuru-Dilekces-Veli-Izin-Formu

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Haber: 2021 Paletli Yüzme Açık Su Bireysel Kaş Başka Şampiyonası Yarışma Talimatı - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu - Haberler
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