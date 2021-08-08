2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu
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2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu

2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belli oldu
Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu - Haberler | Spor

Türkiye'nin ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belirlendi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 16-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası'nda gruplar belirlendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilecek turnuvada Türkiye, erkeklerde A Grubu'nda Almanya, Sırbistan, Fransa, kadınlarda ise yine A Grubu'nda Finlandiya, Slovenya, Hırvatistan, Almanya ve Polonya ile eşleşti.

Erkekler B Grubu'nda Ukrayna, Letonya, Hollanda ve İtalya, C Grubu'nda Bosna Hersek, Polonya, Macaristan, Gürcistan, D Grubu'nda Rusya, Hırvatistan, Slovenya ve Çekya yer aldı.

Kadınlar B Grubu'nda ise Rusya, İtalya, Ukrayna, Macaristan ve Hollanda mücadele edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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