2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası ertelendi
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2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası ertelendi

Anadolu Ajansı / Sinem Er - Haberler | Spor
2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası ertelendi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenleneceği açıklanan 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası ertelendi.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenleneceği açıklanan 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası ertelendi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şampiyonanın tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında değiştirildi.

Organizasyonun yeni tarihi, 17-23 Ekim 2021 olarak belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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