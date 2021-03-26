Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenleneceği açıklanan 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası ertelendi.
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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Kemer ilçesinde düzenleneceği açıklanan 2021 Oturarak Voleybol Avrupa Şampiyonası ertelendi.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonunun açıklamasına göre, 1-10 Mayıs tarihlerinde yapılması planlanan şampiyonanın tarihi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında değiştirildi.
Organizasyonun yeni tarihi, 17-23 Ekim 2021 olarak belirlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er