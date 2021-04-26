- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
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- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

İhlas Haber Ajansı / AKASYA YAŞAROĞLU - Haberler | Güncel

- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Oscar Ödülleri olarak bilinen 93'üncü Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

NEW YORK - Oscar Ödülleri olarak bilinen 93'üncü Akademi Ödülleri sahiplerini buldu.

Bu yıl ABD'de 93'üncüsü düzenlenen Akademi Ödül Töreni korona virüs salgını nedeniyle farklı stüdyolarda gerçekleştirildi. İnsan sayısını sınırlamak için farklı stüdyolarda düzenlenen gösterinin ana seti olarak Los Angeles kentindeki Union Station kullanıldı.

Oscar adayı "Miami'de Bir Gece" filminin yönetmeni Regina King'in açılış konuşmasıyla başlayan törende tarih yazıldı. Bu yıl Akademi Ödülleri'nde ilk kez, tamamen siyahilerin yer aldığı kadrodan oluşan bir yapım ekibi En İyi Film için, Asya kökenli iki aktör en iyi erkek oyuncu ödülü için ve iki kadın en iyi yönetmen ödülü için aday gösterildi.

En iyi animasyon ödülünü alan "Soul", aynı zamanda Pixar'ın başrolünde siyahi bir karakterin yer aldığı ilk filmi olarak kayıtlara geçti. "Ma Rainey's Black Bottom" filminin ekibinde yer alan Mia Neal ve Jamika Wilson En İyi Saç ve Makyaj Tasarımı dalında ödül alan ilk siyahi kadınlar oldu.

"Nomadland"ın yönetmeni Chloe Zhao, Katheryn Bigelow'un ardından, en iyi yönetmen ödülünü kazanan ikinci kadın ve ilk Asyalı kadın oldu. Zhao aynı zamanda En İyi Film Kurgusu, En İyi Uyarlama Senaryo, En İyi Yönetmen ve En İyi Film kategorilerinde aynı yılda dört Oscar ödülü için aday gösterilen ilk kadın olarak tarihe geçti. Youn Yuh-jung, Lee Isaac Chung'un "Minari" filmindeki performansıyla En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Oscar'ı kazanan ilk Koreli ve ikinci Asyalı olarak tarih yazdı.

Nomadland En İyi Film ödülüne laik görülürken, filmde rol alan Frances McDormand En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı. En İyi Erkek Oyuncu ödülüne ise The Father ile Anthony Hopkins layık görüldü.

- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
- 2021 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AKASYA YAŞAROĞLU

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