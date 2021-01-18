2021 öğretmen ataması başvurusu ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? 2021 hangi branşlarda atama yapılacak?

2021 yılı itibari ile öğretmenler atamanın ne zaman gerçekleşeceğini merak ediyor. Öğretmenlerin atamaları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulundu. 2021 öğretmen ataması başvurusu ne zaman? Sözleşmeli öğretmen başvuru şartları neler? 2021 hangi branşlarda atama yapılacak?

2021 ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Öğretmen adayları 2021 yılında öğretmene atamalarını ne zaman yapılacağını merakla bekliyor. Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk;''Geçtiğimiz yıllara baktığınızda bunun çok farklı tarihlerde açıklandığını görürsünüz. Bunu MEB tek başına karar alma durumunda değil. Bu konuyla ilgili kurum ve kuruluşlarla çalışmalarımız sürüyor. Neticelendiği dakika biz bunu paylaşırız. Gençler hazırlanıyor, bir umut ve bir hayal peşindeler. Durumu anlamak ve destek olmak lazım. Geçen yıl 41 bin önceki sene 40 bin civarında öğretmen alımı yaptık. Kamudaki alımları en fazla Milli Eğitim alıyor. Üzerinde epeydir çalıştığımız bir konu. Ben yakın zamanda bir çözüm üretmeyi çok istiyorum. Bu atamanın yüksek olmasını bekliyor arkadaşlarımız. Bunun ne kadar olacağına ilişkin olarak bu çalışmaların bitmesi gerekiyor. Bizim çabamız daha çok öğretmen ataması yapılması yönünde gereken çalışmaları yapıyoruz.'' ifadelerine yer verdi.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

-Türk Vatandaşı olmak,

-Yaş şartlarını taşımak, (Genel olarak 18 yaşını tamamlayanlar Devlet memuru olabilirler. Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12 nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartiyle Devlet memurluklarına atanabilirler)

- Öğrenim şartlarını taşımak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,