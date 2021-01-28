2021 Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? Öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?
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2021 Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? Öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

28.01.2021 16:26 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:30
2021 Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? Öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu?

2020 öğretmen atamalarını geride bırakıp, atanamayan öğretmen adayları 2021 Öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? Öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu? merak ediyor.

2021 Ocak ayında atama bekleyen öğretmenler, atanabilmek için başvuru yapacakları tarihi bekliyor. 2020 yılında 60 ayrı branştan atama yapılmıştı. Peki, 2021 öğretmen atamaları ne zaman başlıyor? Öğretmen atamaları tarihi belli oldu mu? sorularını yanıtı detaylarda!

2021 ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Korona virüs nedeniyle öğretmenler evlerinde, online olarak öğrencilerine ders vermekte devam ediyordu. Yüz yüze eğitimin olması ön görülürken 65 ve üzeri öğretmenlerin ve kronik rahatsızlığı olan öğretmenlerin okula gelememesi nedeniyle öğretmen açığı bulunuyor. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre ise yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor. Milli Eğitim Bakanı ise her yıl öğretmen ataması yaparken, 2021 yılında da öğretmen atamaları yapması bekleniyor.

ÖĞRETMEN ATAMALARI TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Sayıştay'ın raporuna göre 138 bin öğretmen açığı bulunurken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan öğretmen atamaları tarihi ile ilgili açıklama bekleniyor.

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