2021 Öğrenim kedisi ne kadar olacak? KYK 2021 burs ve kredi yeni fiyatları kaç TL olacak?

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamaya göre 2021 yılında öğrenim kredisi ve bursu arttırıldı. Peki 2021 yılı için KYK kredi ve burs fiyatları kaç TL olacak? KYK fiyatları yükselecek mi? Yeni fiyatlar ne kadar olacak?

2021 yılında verilecek olan kredi ve burs fiyatlarında güncelleme yapıldı. Buna göre fiyatlarda artış olacak. Peki yeni yılda verilecek olan KYK kredi ve burs öğrenim kredisi miktarları kaç TL olacak, ne kadar olacak? Tüm detaylar haberimizde.

2021 ÖĞRENİM KREDİSİ YENİ FİYATLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceğini bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre yeni fiyatlar aşağıdaki gibi olacaktır:

Lisans düzeyi öğrenciler için : 650 TL (Şuanda 550 lira)

Yüksek lisans düzeyi öğrenciler için : 1300 TL (Şuanda 1100 lira)

Doktora düzeyi öğrenciler için : 1950 TL (Şuanda 1650 lira)

Yeni fiyatlara göre lisans düzeyinde 100 tl, yüksek lisans düzeyinde 200 tl ve doktora düzeyinde 300 tl zam gelecek.

KYK 2020 ÖĞRENİM KREDİSİ FİYATLARI NE KADAR?

2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.

KYK 2021 KREDİ VE BURS ÜCRETLERİ KAÇ TL OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de öğrencilere lisans düzeyinde 650, yüksek lisans düzeyinde 1300, doktora düzeyinde 1950 lira kredi veya burs verileceğini bildirdi.