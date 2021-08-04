2021 ÖABT Sınavında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

2021 ÖABT Sınavında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması

2021 ÖABT Sınavında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla İlimiz Bornova ve Buca İlçe Nüfus Müdürlükleri 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla İlimiz Bornova ve Buca İlçe Nüfus Müdürlükleri 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Özcan Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Tuğba Özay İbrahim Tatlıses Mohammed Al Saloussi
Spor Metin Oktay Fatih Terim Hakan Reçber Meliha İsmailoğlu Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
2021 ÖABT Sınavında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.8.2021 13:30:31. #1.14#

title