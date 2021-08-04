2021 ÖABT Sınavında Nüfus Müdürlüklerinin Açık Tutulması
15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla İlimiz Bornova ve Buca İlçe Nüfus Müdürlükleri 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
15 Ağustos 2021 tarihinde yapılacak olan 2021 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavında adaylara "Geçici Kimlik Belgesi" verilmesi amacıyla İlimiz Bornova ve Buca İlçe Nüfus Müdürlükleri 15 Ağustos 2021 Pazar günü 07: 00-10: 00 saatleri arasında açık tutulacaktır.
Kaynak: Habermetre