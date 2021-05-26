2021 Nefes Kredisi'nin 1 Haziran'da uygulamaya alınacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla düzenlenen '2021 Nefes Kredisi'nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, korona virüs salgınının ekonomik etkilerinin sınırlanmasına katkı sunmak ve KOBİ'lere uygun koşullarda finansman desteği sağlamak amacıyla düzenlenen '2021 Nefes Kredisi'nin, 10 bankanın katılımı ile TOBB ve KGF işbirliğinde 1 Haziran'da uygulamaya alınacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Nefes Kredi Paketi ile yıllık cirosu 10 milyon TL altında olan ve 2020 yılı cirosunda 2019 yılına göre yüzde 25 kayıp yaşayan; Ticaret, Deniz Ticaret, Sanayi, Ticaret ve Sanayi veya Ticaret Borsası'na kayıtlı üyelere işletme sermayesi finansman imkanı sağlanacak. 2020 yılı cirosu 1 milyon TL'yi aşmayan KOBİ'ler azami 50 bin TL, cirosu 1-10 milyon TL arasında olan KOBİ'ler ise azami 200 bin TL kredi kullanabilecek. TOBB ve Oda/ Borsalar da kaynaklarını bu bankalarda değerlendirerek projeye katkı sunacak.

6 AY ÖDEMESİZ DÖNEM İMKANI SAĞLANIYOR

Açıklamaya göre, işletmelere 6 ay ödemesiz dönem imkanı sağlanacak olan 2021 Nefes Kredisi uygulamasında, kredi geri 12 eşit taksitte yapılacak. Söz konusu uygulamada Hazine destekli KGF kefaleti sağlanacak olup, faiz oranı yıllık yüzde 17,5 olarak belirlendi.

Açıklamada, katılımcı bankaların ise, "Ziraat Bankası A.Ş., Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O, Türkiye Halk Bankası A.Ş., Türkiye İş Bankası A.Ş., Garanti Bankası A.Ş., Yapı ve Kredi Bankası A.Ş., Akbank T.A.Ş., Denizbank A.Ş., Ziraat Katılım Bankası A.Ş., Vakıf Katılım Bankası A.Ş." olduğu kaydedildi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı