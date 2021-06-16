"2021 NDS Edebiyat Ödülü"ne İnan Çetin layık görüldü
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"2021 NDS Edebiyat Ödülü"ne İnan Çetin layık görüldü

'2021 NDS Edebiyat Ödülü'ne İnan Çetin layık görüldü
Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sionlular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi, 2020'de Yapı Kredi Yayınlarından çıkan "Vadi" adlı eseriyle yazar İnan Çetin oldu.

Notre Dame de Sion Fransız Lisesi ile Notre Dame de Sionlular Derneği tarafından düzenlenen NDS Edebiyat Ödülü'nün bu yılki sahibi, 2020'de Yapı Kredi Yayınlarından çıkan "Vadi" adlı eseriyle yazar İnan Çetin oldu.

Liseden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kaan Kara da 2019'da Nebula Yayınları'ndan çıkan "Pele'nin Öldüğü Yaz" adlı öykü kitabıyla mansiyon ödülüne layık görüldü.

Bu yıl 13.'sü verilecek ödülün jüri heyeti, Tomris Alpay başkanlığında, Yazgülü Aldoğan, Liz Behmoaras, Emel Kefeli, Arzu Öztürkmen, Mayda Saris, Zeynep Sabuncu, Özlem Yüzak ve Mine Haksal'dan oluştu.

Ödül töreni, yazarların katılımıyla Fransız Sarayı'nda gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilal Uştuk

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"2021 NDS Edebiyat Ödülü"ne İnan Çetin layık görüldü - Haberler
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