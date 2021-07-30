2021 NBA draftında 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, Giresun'u gururlandırdı
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2021 NBA draftında 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, Giresun'u gururlandırdı

2021 NBA draftında 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, Giresun'u gururlandırdı
Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin - Haberler | Spor

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilen Milli basketbolcu Alperen Şengün ile gurur duyduklarını belirtti.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2021 draftında Oklahoma City Thunder tarafından 16. sırada seçilen Milli basketbolcu Alperen Şengün ile gurur duyduklarını belirtti.

Şenlikoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, milli basketbolcu Alperen Şengün'ün NBA ligine yükselerek bir kez daha göğüslerini kabarttığını vurguladı.

Şengün'ün, Giresunlu bir ailenin evladı olduğunu ve basketbola Giresun'da başladığını anımsatan Şenlikoğlu, şunları kaydetti:

"Alperen'imiz NBA ligine yükselerek bir kez daha bizleri sevindirdi, gururlandırdı. Giresun bir basketbol şehridir ve her zaman basketbol ile iç içe olmuştur. Şehrimizden yeni Alperenler çıkacağına inanıyorum. Dolayısıyla bu oyuncuyu yetiştiren Giresun Belediye Gençlik Spor Kulübü antrenörü Salim Taslı hocamızı, Alperen'in babası Kemal Şengün'ü ve ailesini tebrik ediyorum."

Şenlikoğlu, belediye olarak sporun her branşına destek vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, "Düzenlediğimiz sokak basketbolu turnuvasına gençlerin gösterdiği ilgi de bizleri mutlu ediyor. Alperen'in bu başarısı sokak basketbolumuzda ter döken sporcularımızı daha şevkli hale getireceği gibi, turnuvanın da daha renkli geçmesine neden olacaktır. Alperen'le bu şehir gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

2021 NBA draftında 16. sıradan seçilen Alperen Şengün, Giresun'u gururlandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gültekin Yetgin

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