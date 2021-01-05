2021 mühendis maaşı zamları: Zamlı 8/1 mühendis maaşı, sözleşmeli mühendis maaşı, en düşük mühendis maaşı ne kadar oldu?
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2021 mühendis maaşı zamları: Zamlı 8/1 mühendis maaşı, sözleşmeli mühendis maaşı, en düşük mühendis maaşı ne kadar oldu?

05.01.2021 14:37 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:40
2021 mühendis maaşı zamları: Zamlı 8/1 mühendis maaşı, sözleşmeli mühendis maaşı, en düşük mühendis maaşı ne kadar oldu?

2021 Ocak ayı itibariyle açıklanan zam haberleri sonrası merak edilen başlıklrdan biri de mühendis maaşları hakkında oldu. Yıl sonu enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 2021 Ocak ayından itibaren mühendisler ne kadar maaş alacaklar? sorusu merak konusu oldu. Zamlı 8/1 mühendis maaşı, sözleşmeli mühendis maaşı, en düşük mühendis maaşı...

Yıl sonu enflasyon rakamlarının açıklanması ile beraber memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 7.36 oranında zam geldi. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ve temmuz aylarında, bir önceki altı aylık dönemdeki enflasyon oranında artırılıyor. Mühendis maaşı ne kadar oldu? sorusu merak ediliyor. TÜİK aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla memur ve emekli maaşları da belli oldu. Peki, mühendis maaşı ne kadar oldu? İşte 2021 Ocak ayı mühendis zammı...

MÜHENDİS MAAŞI: 2020 TEMMUZ ZAMMI ORANI NE KADARDI?

Memur maaşları ile emekli memur, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına temmuz ayında yüzde 5.75 oranında zam yapıldı. Memur maaşlarına yapılan zammın 4 puanı toplu sözleşmeden, 1.75 puanı da enflasyon farkından geldi.

2021 MEMUR MAAŞLARI, SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Memur maaşı ve emekli aylıklarında yapılacak artışlarda tüketici fiyat endeksi (TÜFE) dikkate alınıyor. Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu ay yüzde 8.36 oranında zam yapılacak. Memur maaşları ile Emekli Sandığı'ndan ödenen emekli aylıklarına da yüzde 7.36 oranında artış yapılacak.

2021 EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL'den 4.542 TL'ye yükselecek.

2021 MÜHENDİS MAAŞI ZAMLARI

2021 yılında açıklanan maaş zamları sonrası mühendis maaşları da zamlandı.

MEMUR MAAŞLARI NE OLACAK?
UNVAN VE DERECE2020 Temmuz2021 Ocak
Vali13.81814835
Genel müdür (1/4)13.89114.914
Şube müdürü (Lisans - 1/4)7.3017.839
Memur (Lisans - 9/1)4.5094.841
Öğretmen (1/4)5.6346.049
Kaymakam 1. sınıf (1/4)12.71213.648
Başkomiser (3/1)7.2967.833
Polis memuru (8/1)6.3886.859
Uzman doktor (1/4)8.6759.314
Hemşire (Lisans - 5/1)5.4655.868
Mühendis (1/4)7.4528.001
Teknisyen (Lise - 11/1)4.6925.038
Araştırma görevlisi (7/1)7.0757.596
Vaiz (1/4)5.8546.285
Avukat (1/4)7.1157.639
En düşük memur maaşı4.2304.542
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